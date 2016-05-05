У Путіна відреагували на слова нового головкому НАТО в Європі про російську загрозу

Про це повідомляє РИА "Новости".

Пєсков заявив, що Росія послідовно виступає за взаємовигідне співробітництво з урахуванням інтересів усіх партнерів і за спільне регулювання конфліктних ситуацій.

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"Але в той же час Росія, безумовно, не може залишати без уваги будь-які дії, які або безпосередньо, або потенційно можуть становити загрозу для її національних інтересів", - зазначив він, додавши, що російська сторона буде традиційно відстоювати свої інтереси.

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Раніше новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті закликав бути постійно готовими до протидії загрозам з боку Росії і терористів, зазначивши, що альянс стикається зараз з "Росією, що відроджується, яка прагне показати себе як світова держава".