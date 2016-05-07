Суд США дозволив провести аналіз ДНК співака Прінса

Таке рішення ухвалив суддя округу Карвер Кевін Ейд, задовольнивши клопотання трастової компанії Bremer Trust, призначеної тимчасовим керуючим майном музиканта, передає kommersant.ru з посиланням на CBS Minnesota.

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У постанові суддя висловив "згоду з можливістю виникнення питань щодо ступеня споріднення" при подальшому розпорядженні майном виконавця і дозволив використовувати ДНК Прінса для того, щоб отримати відповідь на запитання, що стосуються родинних зв'язків і спадщини.

Єдиною близькою родичкою співака вважається його сестра Тайка Нельсон. Вона заявила, що Прінс не залишив заповіту, і звернулася до суду з проханням призначити її управляючою спадщиною співака. Також музикант був двічі одружений. Перший шлюб, під час якого була народжена дитина, було анульовано у 1999 році. З другою дружиною Прінс розлучився в 2006 році.

Раніше повідомлялося, що в організмі співака Прінса, який помер 21 квітня, експертиза виявила сильнодіючий знеболювальний Percocet. В даний час з'ясовується, яку конкретно кількість препарату прийняв співак і як зміг отримати доступ до ліків. За попередніми даними, в ході експертизи також вдалося встановити, що у Прінса був дуже низький рівень еритроцитів, що може служити причиною хвороби, на яку, як стверджують джерела, міг страждати музикант.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня музикант помер у віці 57 років. Його тіло знайшли в маєтку Пейслі-парк. 15 квітня у Прінса Роджерса Нельсона сталося різке погіршення самопочуття - його приватний літак змушений був приземлитися в Іллінойсі. На наступний день він все ж таки зважився виступити на концерті і запевнити своїх фанатів, що з ним все в порядку. У музиканта був важкий грип.Тіло співака було кремовано 24 квітня в США. Офіційний представник співака Іветт Ноель-Шура зазначила, що причини смерті Прінса поки невідомі.