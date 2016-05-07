Суд США дозволив провести аналіз ДНК співака Прінса
Влада американського штату Міннесота проведе аналіз ДНК відомого співака Прінса.
Таке рішення ухвалив суддя округу Карвер Кевін Ейд, задовольнивши клопотання трастової компанії Bremer Trust, призначеної тимчасовим керуючим майном музиканта, передає kommersant.ru з посиланням на CBS Minnesota.
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У постанові суддя висловив "згоду з можливістю виникнення питань щодо ступеня споріднення" при подальшому розпорядженні майном виконавця і дозволив використовувати ДНК Прінса для того, щоб отримати відповідь на запитання, що стосуються родинних зв'язків і спадщини.
Єдиною близькою родичкою співака вважається його сестра Тайка Нельсон. Вона заявила, що Прінс не залишив заповіту, і звернулася до суду з проханням призначити її управляючою спадщиною співака. Також музикант був двічі одружений. Перший шлюб, під час якого була народжена дитина, було анульовано у 1999 році. З другою дружиною Прінс розлучився в 2006 році.
Раніше повідомлялося, що в організмі співака Прінса, який помер 21 квітня, експертиза виявила сильнодіючий знеболювальний Percocet. В даний час з'ясовується, яку конкретно кількість препарату прийняв співак і як зміг отримати доступ до ліків. За попередніми даними, в ході експертизи також вдалося встановити, що у Прінса був дуже низький рівень еритроцитів, що може служити причиною хвороби, на яку, як стверджують джерела, міг страждати музикант.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня музикант помер у віці 57 років. Його тіло знайшли в маєтку Пейслі-парк. 15 квітня у Прінса Роджерса Нельсона сталося різке погіршення самопочуття - його приватний літак змушений був приземлитися в Іллінойсі. На наступний день він все ж таки зважився виступити на концерті і запевнити своїх фанатів, що з ним все в порядку. У музиканта був важкий грип.Тіло співака було кремовано 24 квітня в США. Офіційний представник співака Іветт Ноель-Шура зазначила, що причини смерті Прінса поки невідомі.