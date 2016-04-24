У США кремували тіло співака Прінса

Тіло американського співака Прінса було кремовано, повідомляє Lenta.ru.

Приватна церемонія прощання пройшла в колі членів сім'ї, друзів та колег по музичному бізнесу.

"Де саме відбулась церемонія, офіційні представники Прінса не повідомили, проте низку його друзів та родичів були помічено в суботу, 23 квітня, на в'їзді до комплексу Paisley Park в передмісті Міннеаполіса, що належав музикантові", - йдеться в повідомленні.

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Біля комплексу, де Прінс жив і записував свої твори, зібралися сотні його прихильників, які прикріпили до паркану квіти, пам'ятні сувеніри та фіолетові повітряні кулі.

Розтин тіла співака було зроблено в п'ятницю, 22 квітня. Точну причину смерті наразі не встановлено, підсумки судмедекспертизи буде підбито щонайменше за чотири тижні.

Тіло Прінса виявили в четвер, 21 квітня, в ліфті будівлі комплексу Paisley Park. Музикантові було 57 років. Зазначалося, що незадовго до смерті він перехворів на важку форму грипу. ЗМІ також повідомили, що за шість днів до смерті Прінса лікували від передозування наркотиків.

2005 року ім'я Прінса було занесене до Залу слави рок-н-ролу. Найвідомішим його диском вважається Purple Rain (1984 рік), він регулярно входить до списків кращих альбомів епохи рок-н-ролу. Співак був лауреатом премій "Греммі", "Оскар" та "Золотий глобус".

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Прінс записував композиції в жанрах ритм-енд-блюз, фанк і рок. Перший диск вийшов 1978 року. Протягом років кар'єри артист випустив понад 20 альбомів.