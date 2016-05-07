Президент Єврокомісії Юнкер побачив "переломний момент" у кризі з мігрантами

"Ми стоїмо перед переломним моментом", - заявив він у інтерв'ю виданням німецької медіакомпанії Funke Mediengruppe, передає українська редакція "Німецької хвилі". Жан-Клод Юнкер додав, що "угода з Туреччиною показує свою дію, і кількість мігрантів суттєво скорочується". За його словами, за перші три тижні дії угоди кількість шукачів притулку, які прибувають до Євросоюзу, зменшилася на 80%.

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Втім, вважає Жан-Клод Юнкер, повноцінний "відбій тривоги" може відбутися лише тоді, коли число нових мігрантів буде стабільно низьким. Він переконаний, що завдяки угоді з Анкарою, Брюссель отримав простір для маневрів та мусить винести з кризи уроки, а також розробити справедливу та ефективну систему прийняття мігрантів.

Очільник Єврокомісії розкритикував зведення парканів на кордоні Греції та Македонії. "Паркани стримують мігрантів від подальшого просування, проте жоден паркан і жоден мур не є настільки високим, щоб відлякати людей від потрапляння в Європу, коли вони тікають від війни та насильства у своїх країнах".