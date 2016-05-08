Держсекретар США Керрі обговорить з главою МЗС Франції українське питання

Про це повідомляє Держдепартамент США. Візит відбудеться 9-10 травня. Також сторони обговорять ситуацію в Сирії.

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Також зазначається, що 10-12 травня Джон Керрі відвідає Велику Британію, де очолить делегацію США на Глобальному антикорупційному саміті у Лондоні і відвідає Оксфордський університет.

Крім того, у Лондоні госсекретар США проведе двосторонні переговори з міністром закордонних справ Британії Філіпом Хеммондом.