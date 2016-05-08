Держсекретар США Керрі обговорить з главою МЗС Франції українське питання
12:37, 08 травня 2016Світ
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Держсекретар США Джон Керрі відвідає Париж для проведення двосторонніх переговорів з міністром закордонних справ Франції Жан-Марком Еро в тому числі по Україні.
REUTERS
Про це повідомляє Держдепартамент США. Візит відбудеться 9-10 травня. Також сторони обговорять ситуацію в Сирії.
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Також зазначається, що 10-12 травня Джон Керрі відвідає Велику Британію, де очолить делегацію США на Глобальному антикорупційному саміті у Лондоні і відвідає Оксфордський університет.
Крім того, у Лондоні госсекретар США проведе двосторонні переговори з міністром закордонних справ Британії Філіпом Хеммондом.
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