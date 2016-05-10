У Бразилії парламент продовжить процедуру імпічменту президента

Таким чином, парламент має намір продовжити процедуру імпічменту.

Мараньо оголосив про своє рішення в понеділок. Про те, що спонукало його дати новий імпульс процесу імпічменту Русеф, він поки не говорив. Місцеві ЗМІ припускають, що на Мараньо чинили тиск члени його партії, передає Російська служба ВВС.

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Голосування нижньої палати, про який йде мова, пройшло у квітні. Ініціатива про оголошення імпічменту Русеф набрала покладені за конституцією дві третини голосів.

Однак 9 травня спікер нижньої палати парламенту анулював результати голосування, пояснивши це тим, що воно було проведене з процесуальними порушеннями.

За його словами, депутати не повинні були до голосування заявляти про своє рішення, а лідери партій - радити депутатам, як краще проголосувати.

Рішення скасувати голосування застопорило процес імпічменту. При цьому верхня палата, сенат Бразилії, навіть після скасування голосування мала намір продовжити процедуру.

Як заявив спікер сенату Ренан Калейрус, верхня палата розгляне це питання в середу. Глава сенатського комітету з імпічменту також заявив, що голосування пройде, як і було заплановано.

На початку травня відповідний комітет бразильського сенату проголосував за початок судового процесу над Русеф.

Ділму Русеф звинувачують у порушенні податкового законодавства і маніпуляціях з державним бюджетом під час виборчої кампанії в 2014 році.

Одночасно з цим з 2014 року в Бразилії йде розслідування корупційних схем контрольованої державою компанії Petrobras.

Сама Русеф заявляє, що вона невинна, а своїх супротивників звинувачує в політичному шахрайстві.