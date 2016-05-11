ІД взяла на себе відповідальність за теракти в Іраку, жертвами яких стали 94 людини

Це найкривавіший день в Багдаді з початку року, передає Deutsche Welle.

Усі три теракти за день терористи здійснили за допомогою закладеної в авто вибухівки. На місцях терактів десятки людей звинувачують у терактах бездіяльність влади.

Найкривавіший з них, внаслідок якого загинули понад 60 осіб, стався у годину-пік поблизу ринку в районі Садр-Сіті, де переважно проживають мусульмани-шиїти. Більшість жертв становлять жінки, багато поранених перебувають у критичному стані. Пізніше у двох районах Багдада пролунали ще два вибухи, жертвами стали понад 22 людини.

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Відповідальність за всі теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Агенція Amaq, близька до ІД, стверджує, що мішенню смертника, який керував замінованим автомобілем, були представники шиїтських військових підрозділів.