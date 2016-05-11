Хвиля кривавих терактів в Іраку: у Багдаді пролунали ще два вибухи, десятки жертв

Після ранкового теракту, який забрав життя 64 осіб, у двох районах Багдада пролунали ще два вибухи, жертвами стали 22 людини. Про це з посиланням на джерела в поліції повідомляє Reuters.

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За інформацією видання, одна машина вибухнула біля входу в район Кадіма на північному сході Багдада, де проживають в основному мусульмани-шиїти. Загинули 15 людей, ще 33 отримали поранення.

Інша бомба вибухнула в машині на комерційній магістралі в переважно сунітському районі Багдада. Тут загинули 7 і поранені 20 осіб. Джерела прогнозують, що число жертв вибухів зросте.

Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за подію.

Як повідомлялося, сьогодні в іракській столиці Багдаді внаслідок вибуху бомби в автомобілі на ринку загинули 64 людини, 87 поранено. Про причетність до ранкового теракту на ринку в Садр-Сіті заявило терористичне угрупування ІДІЛ.