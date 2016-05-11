Черговий кривавий теракт у Багдаді: ЗМІ повідомляють про 64 жертви (фото)

Про це за інформацією джерел у міністерстві внутрішніх справ країни повідомляє Xinhua.

"У звіті поліції йдеться про 64 вбитих і 87 поранених через вибух закладеної в автомобілі бомби на ринку в Садр-Сіті (район Багдада, населений переважно шиїтами, - ред.)", - повідомило виданню джерело на умовах анонімності.

Потужний вибух стався вранці і пошкодив багато автомобілів і будинків, розташованих поблизу.

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За інформацією Reuters, більшість жертв - жінки, багато поранених перебувають у критичному стані.

Як повідомляє видання, посилаючись на іракську поліцію і медиків, в результаті вибуху, організованому ІД, загинуло не менше 50 осіб і 60 були поранені.

Як повідомляв УНІАН, в результаті теракту 30 квітня в Багдаді загинули не менше 21 людини, поранення отримали ще 42 людини.