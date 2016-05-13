"Анаконда" розтиснула щелепи": Навального затримали і перевірили на причетність до ІДІЛ
Опозиційного політика з РФ Олексія Навального і ще кількох співробітників Фонду боротьби з корупцією затримала поліція в Краснодарському краї.
Про це він повідомив у Twitter.
"Цікаве життя. Мене і кількох працівників ФБК затримала поліція в Краснодарському краї. Зупинили автобус, чого хочуть - незрозуміло", - написав Навальний відразу після затримання.
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Згодом він припустив, що до затримання може бути причетний генпрокурор Росії Юрій Чайка.
"Операція краснодарської поліції, в рамках якої мене затримали з усією родиною, називається "Анаконда". Не жартую", - повідомив Навальний.
Навальний також написав, що його перевіряють на причетність до терористів ІДІЛ.
"Всім повернули паспорти і відпустили. "Анаконда" розтиснула щелепи. Правда, сказали, що за наступний пост ДПС не відповідають", - пізніше написав Навальний.
Як повідомляв УНІАН, раніше невідомі облили Навального хімічною рідиною.