Фінляндія робить жорсткішим міграційне законодавство

Зокрема, Афганістан, Ірак і Сомалі визнано безпечними країнами, відповідно, люди, які приїхали звідти в Фінляндію, практично не матимуть шансів отримати притулок, передає Бі-бі-сі.

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Раніше вважалися безпечними лише деякі з районів в цих країнах.

Крім того, біженцям буде дозволено залишитися тільки, якщо вони зможуть довести, що в рідній країні існувала безпосередня загроза їх життю. На розгляді імміграційної служби Фінляндії зараз знаходиться близько 20 тис. прохань про надання притулку.

У 2014 році в Фінляндії приїхали 3600 біженців, за підсумками минулого року їх кількість перевищила 32 тис.

За словами актриси і посланця ООН у справах біженців Анджеліни Джолі Пітт, традиційна система надання допомоги біженцям вичерпала себе. У світі на травень 2016 року налічується 60 млн біженців, що є найвищим показником за 70 років, сказала вона.