Влада Словенії обмежила прийом мігрантів

Про це заявила міністр внутрішніх справ країни Весна Жнідар, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters. «Ми будемо вживати всіх необхідних заходів для того, щоб Словенія не стала притулком для мігрантів, які шукають житло», - заявила вона. Весна Жнідар також повідомила, що в країні посилять прикордонний контроль та захист «кордону з Хорватією».

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З жовтня 2015 року в Словенію з населенням 2 млн осіб, прибули 409 тис. мігрантів. Це сталося після того, як Угорщина закрила свій кордон для проходу вимушених переселенців. Зі Словенії шукачі притулку відправлялися в Австрію. Однак 20 січня Відень оголосив про плани щодо обмеження кількості прийнятих країною мігрантів у порівнянні з минулим роком з 90 тис. до 37,5 тис.