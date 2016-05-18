"Так живе вся Росія": медики в РФ скаржаться на заниження зарплат

Про це повідомляє "Настоящее время".

"Коли виклали відео, почали надходити відгуки, і я зрозуміла, що так живе вся Росія. Але, всі залякані, всі бояться, тому, що всім погрожують звільненням", – каже завідувач лабораторії при пологовому будинку №1 Олеся Хаїт.

Після публікації відеозвернення до Путіна медпрацівникам повернули тільки премію в 1000-1200 рублів. "Це все, що змінилося, інше залишилося як раніше. Всім закривають рот і кажуть, що все добре і конфлікт вичерпано".

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"По нашому закладу подають середню зарплату в розмірі 29 тисяч рублів по середньому персоналу, по молодшому - 15 тис. Це взагалі не відповідає правді. Для всіх це виглядає таким чином, що ми ось ніби даремно відкриваємо рот, а насправді подивіться, у них зарплати хороші, і вони начебто просто так тут наводять паніку", - констатує Олеся Хаїт.

Нагадаємо, у своєму зверненні, опублікованому у квітні, медики поскаржилися на скорочення зарплат і негативні наслідки оптимізації, яку проводить управління МОЗ Свердловської області.

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«Медики Свердловської області опинилися за межею бідності і на межі виживання. Заробітні плати персоналу лікарень знизилися до позначки 10-13 тис. руб., незважаючи на стаж роботи та рівень фаховості», — йдеться у зверненні.