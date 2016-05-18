У Франції поліцейські провели акцію протесту через почастішання зіткнень з демонстрантами (фото)

Як передає Lenta.ru, за даними міністерства внутрішніх справ, за останні два місяці з початку активізації протестних акцій проти реформи трудового законодавства в сутичках з демонстрантами було поранено понад 350 поліцейських. Для порівняння, за весь минулий рік по всій країні поранення отримали трохи більше 400 поліцейських.

Паралельно в Парижі повинна була пройти акція проти поліцейського насильства, але паризька влада заборонили проводити її одночасно з демонстрацією правоохоронців.

Тим не менш, противники поліцейських підпалили патрульний автомобіль в декількох метрах від площі Республіки.

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За останні 30 років це всього четверта демонстрація поліцейських, але вже друга за рік. Попередня акція протесту відбулася в жовтні 2015 року. Згідно з французькими законами, жандарми не мають права проводити страйки і можуть брати участь у демонстраціях лише у вільний від служби час або в обідню перерву.