У Франції поліцейські провели акцію протесту через почастішання зіткнень з демонстрантами (фото)
У Парижі і ще 50 містах Франції поліцейські провели масові демонстрації, виступаючи проти почастішання випадків агресії під час акцій протесту, жертвами яких стають співробітники правоохоронних органів.
Як передає Lenta.ru, за даними міністерства внутрішніх справ, за останні два місяці з початку активізації протестних акцій проти реформи трудового законодавства в сутичках з демонстрантами було поранено понад 350 поліцейських. Для порівняння, за весь минулий рік по всій країні поранення отримали трохи більше 400 поліцейських.
Паралельно в Парижі повинна була пройти акція проти поліцейського насильства, але паризька влада заборонили проводити її одночасно з демонстрацією правоохоронців.
Тим не менш, противники поліцейських підпалили патрульний автомобіль в декількох метрах від площі Республіки.
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За останні 30 років це всього четверта демонстрація поліцейських, але вже друга за рік. Попередня акція протесту відбулася в жовтні 2015 року. Згідно з французькими законами, жандарми не мають права проводити страйки і можуть брати участь у демонстраціях лише у вільний від служби час або в обідню перерву.