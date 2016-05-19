ЗМІ розповіли подробиці захоплення заручників у московському банку

Пізніше цю інформацію підтвердило ГУ МВС по Москві, пише РБК.

«В ході спецоперації бійці СОБР застрелили чоловіка, який взяв у заручники співробітників банку», — розповіла начальник прес-служби московської поліції Софія Хотіна. За її словами, під час спецоперації ніхто із співробітників і відвідувачів банку не постраждав. Цю інформацію підтвердили РБК в прес-службі банку. «Постраждалих серед клієнтів та працівників немає завдяки спільним діям ГУВС міста Москви і служби безпеки банку. Всі співробітники, які утримувалися в заручниках, звільнені», - заявили в прес-службі банку.

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Переговори з чоловіком, який захопив у відділенні банку шість осіб, тривали близько двох годин. Поліції спочатку вдалося звільнити п'ятьох людей, в приміщенні банку разом із загарбником залишилася тільки касир. Як уточнювали в МВС, вона забарикадувалася в броньованій кімнаті і перебувала в безпеці.

За словами джерела РИА Новости, у грабіжника був при собі предмет, схожий на пістолет, а також предмет, схожий на вибухівку. За словами джерела ТАСС, з-під одягу у вбитого в будівлі банку стирчать дроти.

Джерело РБК розповіло, що співробітник спецназу, який застрелив нападника, зайшов у банк під виглядом перемовника, він стріляв із пістолета.

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Як заявив представник ГУ МВС по Москві, чоловік, який захопив банк, був застрелений співробітником спецназу, після спроби привести в дію саморобний вибуховий пристрій, додає РБК.

«Грабіжник був ліквідований при спробі привести в дію СВУ щоб уникнути жертв», — розповіла начальник прес-служби московської поліції Софія Хотіна. За її словами, після захоплення банку, нападник вимагав передати йому 4 мільйони 700 тисяч рублів і 13 тисяч євро.

Джерела РБК в правоохоронних органах розповіли, що при нападнику був муляж, але загарбник погрожував привести його в дію, ніби це був справжній вибуховий пристрій. Саме тому було прийнято рішення стріляти на поразку, оскільки офіс банку перебував у п'ятиповерховому житловому будинку, мешканців якого евакуювали після повідомлення про напад на банк.

За інформацією ГУ МВС по Москві, повідомлення про напад на банк надійшло о 20:37 за місцевим часом. «Приблизно о 20:37 надійшло повідомлення про те, що до відділення банку, розташованого на вулиці Першотравневій, увійшов невідомий у масці і, погрожуючи співробітникам предметом, схожим на пістолет, не випустив їх з приміщення», — повідомили тоді в прес-службі відомства. Співробітники встигли натиснути «тривожну кнопку», після чого чоловік забарикадувався з ними в офісі.