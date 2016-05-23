Столтенберг підтвердив наміри зміцнити східний фланг НАТО

Про це він заявив в інтерв'ю Польському Радіо.

До цього моменту такі повідомлення носили неофіційний характер.

«Ми вирішили, що це буде багатонаціональна присутність сил НАТО. Деякі союзники, а саме США, Великобританія і Німеччина, вже задекларували готовність до зміцнення східного флангу. Однак, є ще багато деталей, по яких потрібно досягти згоди, перед нами ще багато рішень, які треба прийняти. Ми говоримо про це з нашими військовими стратегами, з експертами. Остаточні рішення будуть ухвалені на саміті НАТО, який пройде у Варшаві», - сказав Столтенберг.

Читайте такожГенсек НАТО вважає, що в Москві розуміють переваги співпраці над конфронтацією з Альянсом

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про основи дислокації і переміщення військ іноземних держав на території Польщі.