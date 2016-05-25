Роскосмос відмовився від участі в авіакосмічному шоу в Фарнборо в цьому році

Про це пишуть російські "Известия" з посиланням на лист заступника гендиректора корпорації Сергія Савельєва. Відмовитися від участі в авіасалоні Роскосмос вирішив через те, що в 2015 році британська сторона відмовилася допустити російські авіакомпанії до участі у виставці військової техніки DSEI-2015, мотивувавши свою позицію санкціями, введеними проти РФ.

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"Швидше за все, практично всі члени нашої делегації зіткнуться з цілою низкою штучно зведених англійцями бар'єрів, включаючи численні відмови у видачі віз, затягування оформлення дозволів на ввезення експонатів. У зв'язку з вищзгаданим гендиректором Роскосмосу прийнято рішення про недоцільність участі в авіаційно-космічному салоні Фарнборо-2016 і про виключення його з плану участі держкорпорації в міжнародних виставках в 2016 році", - йдеться в листі Савельєва, направленому галузевим підприємствам.

Відмова від участі в Фарнборо-2016 допустили також в Ростесі. "Ми плануємо брати участь, але не дуже масштабно, хоча на даному етапі поки що немає остаточного рішення", - заявив заступник гендиректора держкорпорації Микола Волобуєв.

У той же час російська Об'єднана авіабудівна корпорація не має наміру відмовлятися від виставки.

В цьому році авіакосмічний салон у Фарнборо пройде з 11 по 15 липня.