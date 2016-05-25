Журналіст: на зустріч ГРУшників у московському аеропорту пустили тільки прокремлівські ЗМІ
Журналіст російської "Нової газети" повідомив, що прибуття з України помилуваних ГРУшників Александрова і Єрофєєва дозволили знімати лише прокремлівським ЗМІ, а поставити їм питання не зміг ніхто з журналістів.
"Не знаю, що там в Борисполі. А у нас в спецтермінал Внуково на зустріч повернулися Єрофєєва і Александрова пустили тільки Рашу тудей, Перший Канал і НТВ. І то - питань задавати не дозволили, тільки зробити безмовну зйомку. З родичів (та і в цілому) на зустріч приїхали одні дружини", - написав Павло Канигін.
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Як раніше повідомив прес-секретар президента РФ, Путін поки не планує зустріч з російськими спецназівцями.
Президент України Петро Порошенко підписав указ про помилування засуджених російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
Це дозволило здійснити повернення в Україну Надії Савченко.