Журналіст: на зустріч ГРУшників у московському аеропорту пустили тільки прокремлівські ЗМІ

"Не знаю, що там в Борисполі. А у нас в спецтермінал Внуково на зустріч повернулися Єрофєєва і Александрова пустили тільки Рашу тудей, Перший Канал і НТВ. І то - питань задавати не дозволили, тільки зробити безмовну зйомку. З родичів (та і в цілому) на зустріч приїхали одні дружини", - написав Павло Канигін.

Читайте такожПрокремлівські ЗМІ опублікували перші кадри ГРУшників Александрова і Єрофєєва у Москві

Як раніше повідомив прес-секретар президента РФ, Путін поки не планує зустріч з російськими спецназівцями.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про помилування засуджених російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Це дозволило здійснити повернення в Україну Надії Савченко.