Біля берегів Італії загинули 45 мігрантів

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на владу країни.

Пошуки решти людей, які перебували на борту судна, тривають. Ймовірно, на борту судна могли знаходитися близько 350 осіб.

За даними берегової охорони Італії, з початку тижня в Середземномор'ї були врятовані понад 14 тис. мігрантів, які намагалися морем дістатися з Лівії до Італії.

Читайте такожІталія фіксує різке збільшення потоку мігрантів з Лівії

Як повідомляє Міжнародна організація з міграції, з початку 2016 року в країни Європи по Середземному морю прибули понад 190 тисяч мігрантів і біженців.