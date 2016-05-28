Біля берегів Італії загинули 45 мігрантів
03:16, 28 травня 2016Світ
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Військово-морські сили Італії підняли з води тіла 45 мігрантів із судна, що перекинулося в п'ятницю, ще 135 осіб вдалося врятувати.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на владу країни.
Пошуки решти людей, які перебували на борту судна, тривають. Ймовірно, на борту судна могли знаходитися близько 350 осіб.
За даними берегової охорони Італії, з початку тижня в Середземномор'ї були врятовані понад 14 тис. мігрантів, які намагалися морем дістатися з Лівії до Італії.
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Як повідомляє Міжнародна організація з міграції, з початку 2016 року в країни Європи по Середземному морю прибули понад 190 тисяч мігрантів і біженців.
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