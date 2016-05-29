У МЗС Польщі прокоментували слова Путіна про загрозу ПРО в Європі

Відповідаючи на питання про те, як він розцінює слова російського президента про заходи у відповідь на встановлення систем ПРО в цих країнах, Ващиковський заявив, що "Путін чудово знає" про відсутність загрози Росії із боку ПРО, передає РБК з посиланням на польське агентство PAP.

"Президент Путін повинен знати і прекрасно знає, що система протиракетної оборони в Польщі ніяк не загрожує безпеці Росії. Ця система повинна захищати Європу від ракетної атаки з Близького Сходу", — сказав міністр.

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Водночас він наголосив, що відповіддю на "дуже агресивну поведінку та загрози з боку російської влади" є військова присутність США і міжнародних сил НАТО.

Раніше міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що Польща "щодня зазнає російських провокацій", серед яких називає порушення військового простору, збільшення військової присутності в Калінінграді і розгортання ракетного комплексу "Іскандер".