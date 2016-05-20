Міністр оборони Польщі заявив про щоденні провокації з боку РФ

Про це повідомляє "Газета.Ru".

На думку Мацеревича, лише сусідні з Росією країни «усвідомлюють всю серйозність ситуації». Він заявляє, що Польща «щодня піддається російським провокаціям», серед яких називає порушення військового простору, збільшення військової присутності в Калінінграді і розгортання ракетного комплексу «Іскандер».

Мацеревич вважає, що створених сил швидкого реагування чисельністю 5 тис. військовослужбовців недостатньо для зміцнення східних рубежів, і закликає НАТО розмістити в одній лише Польщі як мінімум одну бригаду. При цьому глава оборонного відомства заявляє про відсутність «агресивних намірів» і про те, що ці заходи носять виключно оборонний характер.

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Крім того, Мацеревич заявив, що Москва «говорить про бажання напасти на країни Балтії або Польщу». На зауваження журналіста про те, що російська влада ніколи не робили таких заяв, міністр відповів, що Росія «загрожувала Литві», а заступник голови Державної думи заявляв, що «Червона армія може дійти до Варшави за тиждень».