В Ірані іноземні соцмережі зобов’язали перенести до країни дані про іранських користувачів

Це рішення іранської Вищої ради у справах кіберпростору викликало занепокоєння в іранців, що користуються такими соцмережами чи програмами, повідомляє Радіо Свобода.

В Ірані діють одні з найсуворіших у світі принципів контролю за доступом до інформації в інтернеті. У той час як багато іранців навчилося оминати ці обмеження, іранська влада із свого боку посилює придушення блогерів, які припускаються порушень суворих іранських норм.

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У середині травня поліція в Ірані повідомила про арешт восьми людей унаслідок операції, спрямованої на користувачів соцмереж, зокрема, інстаграму. Затримані були жінки, що позували без обов’язкових в Ірані хусток на головах, і фотографи, що робили ці знімки.