Екс-глава МЗС Швеції розповів, як у Європі та США готові відмовитися від практик, які зробили їх успішними

Про це в думці журналу "Новое время" розповів Карл Більдт, дипломат, колишній міністр закордонних справ Швеції.

Він зазначає, що в США Дональд Трамп, ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії, веде вербальну війну буквально проти кожного договору, підписаного країною. Він погрожує розірвати неймовірно успішну Північноамериканська угода про вільну торгівлю і поклявся заблокувати будь-які спроби розвитку недавно укладеного Транстихоокеанського партнерства.

"Якщо погляди Трампа стануть частиною платформи Республіканської партії, політичний ландшафт щодо вільної торгівлі різко зміниться. Зрештою, республіканці завжди були захисниками вільної торгівлі в Америці", - вважає Більдт.

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У свою чергу, за його словами, Хілларі Клінтон, ймовірний противник Трампа на президентських виборах, схоже, перейняла як мінімум частину спрямованої проти вільної торгівлі риторики Трампа і свого ліворадикального опонента всередині Демократичної партії Берні Сандерса.

"Вона (Клінтон - Ред.) раптово вирішила заперечувати угоду про Транстихоокеанське партнерство незважаючи на те, що раніше його підтримувала. Це безпрецедентна поведінка", - вважає дипломат.

Колишній міністр закордонних справ Швеції заявив, що провідні кандидати на президентську посаду ще ніколи не брали участь у розпалюванні страхів щодо того, що вільна торгівля зашкодить процвітанню Америки. Тому, за його словами, хто б не переміг у листопаді, наслідки, ймовірно, будуть серйозними.

У свою чергу в Європі ситуація складається дещо краще. "Австрійські політики — як ліві, так і праві — твердо виступили проти запропонованої угоди про Трансатлантичну торгівлю та інвестиційне партнерство між США та Євросоюзом. Схоже, аналогічна зміна громадської думки притаманна й Німеччині", - розповів дипломат.

За його словами, навіть у Нідерландах, для яких вільна торгівля була частиною їхньої ДНК (без вільної торгівлі ця країна взагалі навряд чи з'явилася б), активісти погрожують провести референдум про відмову від будь-яких трансатлантичних торговельних угод.

Більдт вважає, що неможливо уявити собі майбутній розвиток, якщо його серцем не стануть вільна торгівля і глобалізація.

"Якщо Захід, втративши віру в себе, відмовиться від практик, які зробили його свого часу успішним, що ж буде з бідними і країнами, які розвиваються?" - підсумував він.

Повний текст думки Більдта читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 3 червня.