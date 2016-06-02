Італія відзначає 70-річчя Республіки (фоторепортаж)
16:08, 02 червня 2016Світ
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В Італії 2 червня відзначають День проголошення Республіки. У 2016 році італійській республіці виповнюється 70 років.
REUTERS
Так, 2 червня 1946 року відбувся італійський конституційний референдум, на якому громадяни Італії повинні були висловитися про те, який державний устрій вони хочуть мати - республіку чи монархію. У референдумі взяли участь майже 25 тисяч (89,09%) зареєстрованих виборців. Серед тих, хто проголосував 54,27%, тобто більшість виборців, висловилися за республіку, а 45,73 % - за монархію.
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З нагоди річниці сьогодні в Італії проходять урочисті заходи - парад за участю кортежу президента Італії Серджо Маттарелли, авіашоу, а також святкові масові заходи.
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