Через відключення Starlink РФ значно зменшила тиск на ключовому напрямку, – військовий

Ворог не може проводити розвідку в глибині українських позицій.

Останнім часом росіяни значно зменшили свою активність в районі Костянтинівки. Про це в етері Ранок.LIVE повідомив головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід" Віталій П'ясецький.

"У порівнянні з тими місяцями на піку, коли росіяни дуже тиснули на Костянтинівку, в смузі відповідальності нашої бригади була значно знижена. Це повʼязують з відключенням Starlink росіянам. І неможливістю вести розвідку у глибині наших бойових порядків. І відповідно, корегувати вогонь артилерією та ударними групами", – сказав П'ясецький.

Військовий додав, що загалом РФ використовує в цьому районі одну й ту ж тактику вже протягом року. Вона полягає у спробах росіян інфільтруватися крізь позиції Сил оборони, накопичуватися і намагатися далі наступати.

"Протягом учорашнього дня було певне загострення, більша кількість цих піхотних груп намагалася інфільтруватися. Тому що в попередні дні ми навіть не могли завдати їм втрат, бо мала дуже кількість цих груп виходила. По них відпрацьовували, але саме безповоротних втрат ворогу не вдавалося завдати. За вчорашній день силами підрозділів бригади було завдано 9 безповоротних втрат противника", – додав П'ясецький.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли про успіхи окупантів на Донеччині. За їхньою інформацією, ворог просунувся біля Маркового, Рівного та у Гришиному – в Краматорському та Покровському районах області.

Тим часом командир 3-го механізованого батальйону 44-ої ОМБр В'ячеслав (Грач) Гудзь повідомив, що РФ не припиняє спроб просунутися до міста Костянтинівка та на його околиці. Однак, за його словами, Сили оборони продовжують контролювати ситуацію.

