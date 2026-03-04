Швидкість понад 5 Махів: Пентагон випробував 3D-друкований гіперзвуковий двигун

За словами фахівців, на таких швидкостях і температурах польотні дані не мають альтернативи.

Міністерство війни США зробило черговий крок у пришвидшенні випробувань гіперзвукових технологій. Як пише Interesting Engineering, підрозділ оборонних інновацій Defense Innovation Unit (DIU) запустив 3D-друковану гіперзвукову платформу, створену австралійською компанією Hypersonix, у межах програми HyCAT.

Місія під назвою Cassowary Vex передбачала суборбітальний запуск демонстратора DART AE на ракеті HASTE від компанії Rocket Lab. За словами представників відомства, під час польоту зібрали дані про роботу двигуна, траєкторію та поведінку апарата в реальних гіперзвукових умовах. Отримані результати мають допомогти Пентагону швидше й дешевше підтверджувати характеристики нових високошвидкісних систем.

Йдеться, що Cassowary Vex стала першим випадком використання DIU комерційно розробленої тестової платформи в межах програми Hypersonic High-Cadence Advanced Testing. Компанія Rocket Lab надала ракету Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE), яку модифікували: встановили подовжений обтічник, посилили теплозахист і додали системи відокремлення корисного навантаження.

Ці доопрацювання дозволили здійснити скидання апарата на низькій висоті, що підходить для випробувань повітряно-реактивної тяги, йдеться у статті.

Корисним навантаженням став триметровий апарат DART AE від Hypersonix – одноразовий демонстратор із прямоточним повітряно-реактивним двигуном (scramjet), який працює на газоподібному водні. Його планер повністю виготовили методом адитивного виробництва з використанням жаростійких сплавів.

У DIU зазначили, що такий підхід може розширити виробничий ланцюг для тестових зразків і збільшити частоту гіперзвукових запусків.

"Програму HyCAT запустили у 2022 році, щоб вирішити хронічну проблему нестачі випробувальних потужностей. Гіперзвукові системи, які розвивають швидкість понад Mach 5 і здатні маневрувати в польоті, мають витримувати екстремальні температури й навантаження. Водночас у США обмежена кількість аеродинамічних труб і трас, здатних відтворити такі умови, що сповільнює розробки", - пише видання.

Як зазначається, HyCAT покликана зменшити це навантаження, залучаючи недорогі комерційні повітряні платформи на додачу до державної інфраструктури. У 2023 році DIU уклав перші контракти з Hypersonix та іншими компаніями на створення як багаторазових, так і одноразових систем.

Попередню місію в межах HyCAT провели в листопаді – тоді DIU співпрацював з Агентством протиракетної оборони США і також використовував ракету HASTE для запуску державних корисних навантажень. Нинішній політ став першим для самої платформи DART AE.

Ставка на швидкість і доступність

За словами співзасновника Hypersonix Майкла Смарта, ця місія дозволила протестувати двигун, матеріали та системи керування в реальних гіперзвукових умовах. Він наголосив, що на таких швидкостях і температурах польотні дані не мають альтернативи, а результати безпосередньо вплинуть на проєктування майбутніх оперативних гіперзвукових літальних апаратів.

Пентагон прагне скоротити цикли випробувань. Масштабовані гіперзвукові технології входять до переліку шести критично важливих напрямів, визначених головним технологічним директором Мінвійни США Емілом Майклом. Використовуючи комерційні ракети-носії та 3D-друковані апарати, DIU розраховує зменшити строки розробки та збільшити кількість запусків.

Для американських оборонних планувальників це означає можливість швидшого розгортання зброї та авіаційних систем нового покоління, наголошують фахівці.

