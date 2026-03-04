Ціни на нафту не повірили у план Трампа 'відкрити' ключову артерію постачання нафти

Аналітики зазначають, що військові кораблі США в Ормузькій протоці можуть стати легкою здобиччю для іранських атак

Ціни на нафту зранку 4 березня продовжили зростання на тлі нових атак на Близькому Сході та обговорення трейдерами плану США щодо страхування та супроводу танкерів, що проходять через Ормузьку протоку, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу investing, станом на 10:29 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 2,8 долара - до 84,2 долара за барель. Американська нафта марки WTI підскочила до 76,8 долара за барель, додавши 2,24 долара.

Bloomberg зазначає, що вартість нафти марки Brent зросла з початку тижня на 12%, що стало найбільшим зростанням з 2020 року

Відео дня

Президент Дональд Трамп заявив, що Міжнародна корпорація фінансування розвитку США запропонує страхування суден, щоб забезпечити постачання енергоносіїв та інших товарів, надаючи військово-морський супровід "за необхідності".

Журналісти зазначають, що пропозиція США про можливий військовий супровід танкерів, що курсують Ормузькою протокою була оприлюднена після того як Ірак – другий за величиною виробник ОПЕК - за даними співрозмовників Bloomberg, почав закривати найбільше в країні родовище Румайла, та проект West Qurna.

"Після завершення цих заходів буде зупинено більшу частину видобутку в країні", - зазначає видання.

Bloomberg з посиланням на дані геопросторової аналітичної компанії Kayrros додає, що у Саудівській Аравії основні нафтосховища швидко заповнюються.

Втім аналітики фінансової групи ING Groep NV дають зрозуміти, що американські кораблі завтра не будуть супроводжувати танкери, які транспортуватимуть нафту через Ормузьку протоку

"Військово-морські ескорти стануть легкою здобиччю для іранських атак. Тому США можуть вирішити почекати з ескортом суден, поки не оцінять, що здатність Ірану до атак знизилася", - зазначається в аналітичній записці експертів.

До того ж Bloomberg зазначає, що після оприлюднення пропозиції США, Корпус вартових ісламської революції попередив, що кораблі, які проходитимуть через Ормузьку протоку, можуть бути атаковані дронами та ракетами.

Тим часом інвестиційна компанія Goldman Sachs Group Inc. підвищила свій середній прогноз ціни на нафту Brent у другому кварталі на 10 доларів до 76 доларів за барель.

"Ми припускаємо, що скорочення постачання нафти через протоку в березні призведе до значного скорочення запасів ОЕСР та видобутку нафти на Близькому Сході", – зазначили аналітики.

Ситуація в Ірані - останні новини

2 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки. При цьому Корпус вартових ісламської революції в той же день повідомив про атаку на нафтовий танкер, який "намагався пройти через Ормузьку протоку.

В свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що Іран готовий до перемовин, але "занадто пізно".

Вас також можуть зацікавити новини: