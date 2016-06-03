У Британії проходить щорічний кінський ярмарок (фоторепортаж)

Ярмарок проводиться щорічно на початку червня на берегах річки Іден. У цей час близько 10-15 тисяч англійських і валлійських циган, а також так званих шотландських та ірландських "мандрівників" збираються для купівлі-продажу коней, зустрічей з друзями та родичами і прославлення своєї культури. Ці різні етнічні групи поділяють подібний спосіб життя і культури, і багато циган й мандрівників вважають Appleby Horse Fair однією з найбільш важливих дат у календарі.

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Крім того, протягом тижня ярмарок зазвичай відвідують близько 25-30 тисяч людей, які не належать до цих етнічних груп.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня у Великобританії пройшла традиційна виставка квітів у Челсі.