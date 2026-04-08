Чи став російський ЗРК 'Фаворит' в Ірані 'металобрухтом': що показують нові кадри

Армія оборони Ізраїлю опубліковала кадри ураження іранської військової техніки, що поставило під сумнів ефективність російського ЗРК С-300ПМУ-2 "Фаворит".

Як пише Defence Express на відео серед інших цілей можна побачити пускову установку цього комплексу, яка, ймовірно, була знищена керованими ракетами. Йдеться про одну із систем, які Іран придбав у Росії ще за контрактом 2007 року - загалом чотири дивізіони, поставлені вже у другій половині 2010-х. Відомо, що ця установка розміщувалася поблизу Тегерана щонайменше з 2019 року і, судячи з супутникових знімків, залишалася на тій самій позиції навіть за кілька днів до початку бойових дій.

Попри розгортання потужного комплексу ППО на підступах до столиці, він не завадив авіації США та Ізраїлю діяти фактично без обмежень: літаки виконували польоти над містом, не уникаючи висот, а ізраїльський F-35 навіть знищив іранський навчально-бойовий Як-130 у повітрі, зазначають аналітики.

Це породжує питання, чому С-300ПМУ-2 не продемонстрував жодної помітної активності. Одне з можливих пояснень - виведення комплексу з ладу ще на початку операції, зокрема через ураження його радіолокаційної станції. Водночас супутникові знімки не зафіксували характерних слідів ударів чи пожеж на позиції, що виглядає нетипово для знищення такого об’єкта.

Інша версія полягає в ефективному застосуванні засобів радіоелектронної боротьби: літаки РЕБ і бортові системи винищувачів могли придушити роботу радарів, фактично "осліпивши" комплекс і позбавивши його можливості реагувати на повітряні цілі. У такому випадку навіть технічно справний С-300ПМУ-2 стає небоєздатним.

Показово, що за весь час бойових дій не з’явилося підтверджень його застосування, тоді як окремі ураження літаків приписують переносним ЗРК або іранському комплексу Raad, який має технологічні зв’язки з "Бук-М2".

Додатково ситуацію ускладнює той факт, що позиція С-300ПМУ-2 була добре відома і тривалий час не змінювалася, залишаючись відкритою для супутникового спостереження. Попри це, удару по ній не завдали у перші години операції, як це зазвичай відбувається з ключовими елементами ППО. Тому не виключено, що уражена пускова могла бути макетом, тоді як реальний комплекс або змінив дислокацію ще до початку бойових дій, або був знищений раніше.

