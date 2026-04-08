У 75000-річній печері в Норвегії виявили 46 видів, які ніколи не зустрічалися в одному місці

У печері знайдено рештки ссавців, птахів і риб льодовикового періоду.

У печері на півночі Норвегії виявлено 75000-річну арктичну екосистему із залишками десятків видів тварин льодовикового періоду, які колись мешкали вздовж вільного від льоду узбережжя. Як пише DailyGalaxy, результати дослідження, опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, описують дивовижно багате різноманіття ссавців, птахів і риб.

За словами дослідницької групи, це найдавніше відоме свідчення настільки різноманітного арктичного співтовариства в Європі в той період. Усередині печери Арне Квамгрота, розташованої на північному узбережжі Норвегії, вчені виявили останки 46 видів ссавців, птахів і риб. Ця різноманітність видів відображає як морські, так і наземні екосистеми в одному місці.

У списку були такі тварини, як білі ведмеді, моржі та гренландські кити, а також морські птахи, наприклад, атлантичний тупик і звичайна гага. Були також виявлені риби, такі як атлантична тріска, а також наземні тварини, такі як північні олені та куріпки.

Крім того, що дивно, дослідники виявили нашийникових лемінгів, вид, який нині вимер в Європі і раніше ніколи не реєструвався в Скандинавії.

Знайдені в печері тварини дозволяють припустити, що регіон у той час виглядав зовсім інакше. За словами професора Санне Боссенкол з Університету Осло, цей район, ймовірно, був значною мірою вільний від льоду вздовж узбережжя.

"У печері виявлено різноманітну фауну прибережної екосистеми, що представляє як морське, так і наземне середовище. Прісноводні риби вказують на наявність річок і озер, а морські ссавці свідчать про наявність морського льоду поблизу. Ймовірно, цей лід був сезонним. Такі види, як морські свині, також виявлені серед останків, як правило, уникають щільного льоду, що допомагає уточнити умови", – зазначила вона.

Генетичний аналіз показав, що багато з цих видів зникли, щойно повернулися холодніші умови і розширилися льодовики.

Як пояснили дослідники, ці види перемістилися в регіон після того, як раніше відступив лід. Коли клімат знову змінився, вони не змогли переміститися в інше місце або адаптуватися досить швидко, і цілі популяції були втрачені.

Раніше УНІАН розповідав, що на глибині 700 кілометрів під поверхнею Землі було виявлено величезний резервуар води, який приблизно втричі перевищує об’єм усіх поверхневих океанів планети разом узятих.

Вас також можуть зацікавити новини: