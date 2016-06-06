На виборах президента в Перу лідирує колишній прем'єр - екзит-поли

Це показують дані екзит-полів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Кучинськи отримав 50,9% голосів проти 49,1% у Кейко Фухіморі, доньки колишнього президента країни Альберто Фухіморі, який відбуває тюремне покарання, повідомила компанія Ipsos на підставі даних екзит-полів.

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Ще одна компанія, GfK також повідомила про перемогу Кучинськи: за даними екзит-полів цієї компанії, він отримав 51,5% голосів проти 48,5% у Фухіморі. Опитування цієї компанії, за даними Ассошіейтед прес, вважаються найбільш точними.

Однак третє опитування - компанії CPI - показало, що на виборах перемагає Фухіморі з 51,1% голосів.

Ці вибори мають продемонструвати ставлення жителів Перу до президента Альберто Фухіморі, який перебував при владі в країні в 1990-і роки. Він відомий як жорсткий політик, який встановив в країні авторитарний режим. Його засудили за зловживання владою та корупцію.