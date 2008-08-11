У охопленій конфліктом Грузії десь зникла Леся Гонгадзе

Ще в кінці червня мати загиблого журналіста Георгія Гонгадзе - Леся Гонгадзе поїхала у столицю Грузії - Тбілісі, аби вирішити особисті питання та навідати свою свекруху. Кілька разів вона телефонувала своїм родичам, зокрема рідному брату, який проживає у Львові. З початком бойових дій на території Грузії ніяких вістей від Лесі Гонгадзе ніхто з родичів та друзів не отримував. Це викликає у них занепокоєння, але до активного пошуку родичі не вдаються. Про це сьогодні, 11 серпня, у коментарі ЗІКу повідомив депутат Львівської обласної ради Остап Козак.

Як повідомив у коментарі ЗІКу керівник ЦГЗ ГУ МВСУ у Львівській області Денис Харчук, за місцем проживання Лесі Гонгадзе, тобто у Галицький райвідділ міліції Львова, ніхто поки не звертався. Для того, щоб розшукати людину за кордоном, родичі повинні звернутися у міліцію за місцем проживання, а правоохоронці, своєю чергою, подають запит в Міжнародну організацію кримінальної поліції – Інтерпол.

За словами друга Лесі Гонгадзе - депутата Львівської обласної ради від БЮТ Остапа Козака, він лише через ЗМІ звертається до МЗС України, аби ті навели контакти з Лесею Гонгадзе та допомогли їй повернутися на Україну.

Зв’язатися з братом Лесі Гонгадзе, який завжди знає про місце перебування своєї сестри, ЗІКу не вдалося.

Міністерству закордонних справ України про ситуацію з Лесею Гонгадзе поки що нічого не відомо. Чиновники пообіцяли з’ясувати, чи зверталася пані Лесі у посольство України в Грузії для того, аби виїхати з цієї країни.