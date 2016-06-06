МАГАТЕ підозрює КНДР у відновленні виробництва плутонію

Про це заявляє Міжнародне агентство з ядерної енергії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Є ознаки того, що завод із збагачення урану в Йонбені відновив роботу", - заявив у понеділок представник МАГАТЕ. "Цілком можливо, що він переробляє відпрацьоване ядерне паливо", - додав він.

Інспектори МАГАТЕ не мають доступу до ядерних об'єктів в Північній Кореї і відстежують ситуацію у основному з допомогою супутників.

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Малий 5-мегаватний реактор в Йонбені є головним джерелом радіоактивних продуктів, необхідних для реалізації північнокорейської ядерної програми. Він був закритий у 2007 році, проте в 2013 році Пхеньян пообіцяв знову запустити його слідом за проведенням чергових ядерних випробувань.

Існує два основних способи створення атомної бомби: шляхом виробництва з допомогою центрифуг високозбагаченого урану-235, а також шляхом переробки ядерного палива, що дає можливість виробляти плутоній.

За даними МАГАТЕ і розвідувальних служб, північнокорейська влада віддає перевагу другому способу.