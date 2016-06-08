Президент Туреччини підписав закон про зняття недоторканності з депутатів парламенту

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

За ухвалення закону виступила правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку, яку підтримує Ердоган.

Читайте такожУ ЄС розкритикували позбавлення імунітету опозиційних депутатів в Туреччині

Проти закону висловлювалася Партія демократії народів (ПДН). На їхню думку, він призначений для того, щоб піддати супротивників Ердогана переслідуванням за звинуваченням у підтримці забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.

Раніше ПДН, а також лівоцентристська Народно-республіканська партія подали в Конституційний суд Туреччини запит з протестом проти ухвалення закону, однак він був відхилений.

У травні парламент 376 з 550 голосами схвалив даний законопроект.