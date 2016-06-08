Назарбаєв побачив ознаки "кольорових революцій" в Казахстані: Дехто захотів перевірити владу на міцність

Про це повідомляє Tengrinews.kz.

"Користуючись ліберальністю державної політики і наших законів, дехто захотів перевірити державну владу на міцність. Заявляю, що ми завжди будемо приймати найжорсткіші заходи для придушення екстремістів і терористів. Для цього у держави є всі можливості і сили. Ми всі знаємо, що так звані "кольорові революції" мають різні методи і починаються з надуманих мітингів, вбивств, прагнення захопити владу. Ці ознаки проявилися і у нас", - сказав він.

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За словами президента, у країнах, у яких відбулися революції, немає стабільності. "У країнах світу, де пройшло таке, сьогодні немає ні держави, ні стабільності, там панують злидні і бандитизм, створені умови для появи екстремістів і терористів. Економіка цих країн відкинуто на десятки років назад", - сказав Назарбаєв.

Він закликав народ, політичні та громадські об'єднання згуртуватися і показати, що "ми захистимо наш мир, стабільність і дружбу всіх казахстанців!".

Раніше Назарбаєв застеріг від повторення "українського сценарію" і пригрозив найжорсткішими заходами.