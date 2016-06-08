Всередині "Обителі спокою": Reuters показало руїни палацу "Дар уль-Гаман" в Афганістані (фоторепортаж)

Журналістів допустили на територію палацу під час представлення проекту його реконструкції під головуванням президента Афганістану Ашрафа Гані Ахмадзая.

Зазначимо, як раніше повідомляло видання afghanistantoday.ru, на реконструкцію палацу "Дар уль-Гаман" влада країни має намір виділити 20 млн доларів.

Палац "Дар уль-Гаман" знаходиться на південно-західній околиці Кабула, столиці Афганістану, на добре видимій з усіх сторін височині, яку старі афганські по пам'яті ще іменують Афшар-Тапа, а молодь - просто 14-м муніципальним районом.

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Палац був побудований в середині 1920-х років за допомогою групи німецьких архітекторів у часи правління короля Аманулли-хана. З того часу комплекс неодноразово страждав від безперервних бойових дій, і на даний момент перетворився на руїни.

Як повідомляв УНІАН, в Йорданії пройшло святкування з нагоди 100-ї річниці початку Антитурецького повстання на Близькому Сході, яке призвело до утворення низки незалежних арабських держав.