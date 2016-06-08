У Європарламенті звинуватили президента Венесуели в придушенні опозиції
Європейський парламент висловив глибоку стурбованість у зв'язку із загостренням політичної та соціальної нестабільності в Венесуелі.
У своїй резолюції Європарламент зажадав від президента країни Ніколаса Мадуро поважати верховенство закону, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Європейські парламентарі звинуватили Мадуро у використанні владних повноважень для отримання контролю над виборчою комісією та Верховним судом, щоб таким чином блокувати ініціативи опозиції.
У резолюції зазначено, що з тих пір, як п'ять місяців тому опозиція отримала конституційну більшість у парламенті Венесуели, Верховний суд виніс 13 політично мотивованих судових рішень на користь уряду.
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Наприклад, у травні Верховний суд постановив, що декрет президента Ніколаса Мадуро про введення в країні надзвичайного стану строком на 60 днів відповідає конституції. Декрет дає президентові додаткові повноваження для боротьби з економічною кризою в країні, в тому числі право на розподіл харчів і посилення заходів безпеки. Раніше депутати проголосували за відхилення декрету, але Мадуро заявив, що не має наміру підкорятися рішенню парламенту.
Європарламент також закликав до негайного звільнення приблизно 2 тисяч політичних ув'язнених, що утримуються у в'язниці або під домашнім арештом.