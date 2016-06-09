У Нідерландах розбився швейцарський винищувач F-5 (відео)

Про це повідомив прес-секретар Міноборони Швейцарії, передає РБК з посиланням на Reuters.

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За даними профільного порталу Air Live, пілоту літака вдалося катапультуватися. За свідченням очевидця, на якого посилається портал, в інциденті був задіяний ще один літак, однак підтвердити цю інформацію поки не вдалося.

Air Live також опублікував відео з місця аварії.

Літак належав до групи Patrouille Suisse швейцарських ВПС, яка займається демонстрацією фігур вищого пілотажу, уточнив представник військового відомства. Інших подробиць прес-секретар міністерства не надав.