Лівійські війська відбили у ІДІЛ місто на сході країни (фоторепортаж)
21:23, 09 червня 2016Світ
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Озброєні формування, що підкоряються Уряду національної згоди (УНЗ) Лівії, сьогодні вибили бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" з ще одного міста на сході країни.
REUTERS
Вранці після зіткнень з бойовиками угруповання війська без втрати увійшли в Хараву, розташовану в 70 км на схід від головного плацдарму терористів Сирта, повідомляє ТАСС з посиланням на Afrigatenews.
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Бойовики змушені були відступити на 25 км на захід. В даний час воєнізовані загони УНЗ зміцнюють позиції в Хараве, яку терористи утримували близько року, і ведуть її розмінування.
За словами військових, стрімке захоплення пов'язане з тим, що раніше ІД довелося направити звідти значні підкріплення у свій головний плацдарм з Лівії Сирт, а решта банди радикалів не змогли втримати позиції.
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