Лівійські війська відбили у ІДІЛ місто на сході країни (фоторепортаж)

Вранці після зіткнень з бойовиками угруповання війська без втрати увійшли в Хараву, розташовану в 70 км на схід від головного плацдарму терористів Сирта, повідомляє ТАСС з посиланням на Afrigatenews.

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Бойовики змушені були відступити на 25 км на захід. В даний час воєнізовані загони УНЗ зміцнюють позиції в Хараве, яку терористи утримували близько року, і ведуть її розмінування.

За словами військових, стрімке захоплення пов'язане з тим, що раніше ІД довелося направити звідти значні підкріплення у свій головний плацдарм з Лівії Сирт, а решта банди радикалів не змогли втримати позиції.