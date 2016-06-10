У Раді Федерації РФ вважають, що росіяни "ментально готові" до жінки-президента на зміну Путіну

Про це заявила голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, передає РІА Новости.

"Так, ментально, можна сказати, вже готове", - сказала Матвієнко в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1", відповідаючи на питання, чи готове суспільство в РФ до того, що в майбутньому посаду президента Росії може обійняти жінка.

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За її словами, в Росії відбулися "тектонічні зрушення" в цьому питанні. "У нас стільки за останні 20 років (з'явилося — Ред.) яскравих, цікавих жінок у бізнесі, банках, лідерів громадської думки, політиків, депутатів, що сьогодні до жінки в Росії ставляться не за ознакою статі, а за тим, настільки вона професійна, розумна, утворена, здатна бути ефективною", — вважає Матвієнко.

Раніше Матвієнко заявляла, що в російському суспільстві існує запит на змінюваність влади. "Потрібна змінюваність влади, потрібне оновлення влади, повинні приходити люди різних поглядів, різних думок, молоді, зухвалі, освічені", - вважає вона.