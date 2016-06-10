Нідерланди заявили про намір вирішити заперечення деяких країн ЄС щодо безвізового режиму для Грузії

Про це у п’ятницю в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з внутрішніх справ сказав державний секретар з питань безпеки та юстиції Нідерландів Клаас Дейкхофф (Klaas Dijkhoff), передає власний кореспондент УНІАН.

За його словами, сьогодні під час засідання міністри країн, які висловили заперечення щодо надання Грузії безвізового режиму, мають їх озвучити.

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"Я можу зробити висновок, що немає достатньої підтримки, щоб ухвалити рішення сьогодні. Ми повинні прийняти той факт, що деякі країни мають заперечення, і сьогодні вони будуть мати можливість розповісти всім колегам, якими є заперечення, і як ми можемо їх вирішити. В якості президентства ми зробимо все можливе, щоб вирішити ситуацію", - сказав Дейкхофф.

При цьому він не назвав країни, які висловилися проти.

За повідомленнями європейських дипломатів, проти виступили Німеччина, Франція та Італія.