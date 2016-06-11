Актор, який знімався в серіалі "Щит", засуджений до 40 років в'язниці за вбивство дружини

Про це повідомляє Еспрессо з посиланням на ABC News.

На суді Джейс заявив, що не збирався вбивати дружину.

31 травня актора визнали винним у вбивстві Ейпріл Джейс. Він вистрелив їй в спину і ноги з пістолета, який належить її батькові. Свідками злочину стали сини подружжя, яким на той момент було вісім і п'ять років.

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Ейпріл збиралася розлучитися з актором. Дізнавшись про це, Джейс вирішив вчинити самогубство, проте не зміг цього зробити і вистрілив у жінку.

Нагадаємо, 40-річна Ейпріл Джейс була знайдена мертвою у будинку подружжя 19 травня 2014 року.

Крім "Щита" Джейс знімався в таких фільмах, як "Форрест Гамп" і "Планета мавп", а також в серіалах "Менталіст", "Швидка допомога", "C.S.I. Місце злочину" та ін.