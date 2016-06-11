Слоу джем від президента: Обама заспівав про свої досягнення на посаді (відео)

Запис фрагменту передачі був викладений на офіційному YouTube-каналі шоу у четвер, 9 червня, передає ТСН. Ролик зібрав вже понад 1,7 мільйонів переглядів.

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У відео Обама розповідає про свої досягнення на посаді президента. Зокрема, лідер США зазначив, що за роки його правління в країні було створено 14 мільйонів робочих місць, завдяки чому суттєво скоротився рівень безробіття.

Він також поділився своїми думками з приводу майбутніх виборів президента США.

Промова Обами супроводжувалася музичним акомпанементом в стилі слоу джем, а також іронічними коментарями ведучого шоу.

Зазначається, президент США вміє посміятися над собою. Жарти над кандидатами у президенти, співи у Білому домі та емоційне гарчання на камеру – усім цим веселим доробком може похизуватися нинішній лідер США Барак Обама.