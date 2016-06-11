Голова Пентагону обговорить російську агресію з колегами по НАТО
05:31, 11 червня 2016Світ
1313 0
Голова міністерства оборони США Ештон Картер відправиться в Брюссель на зустріч очільників Міноборони країн НАТО, яка пройде з 13 по 15 червня.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Пентагону, передає РБК.
Читайте такожПентагон пояснив, чому армія Путіна недовго буде мати перевагу в разі конфлікту в Прибалтиці
Картер зустрінеться зі своїми колегами, щоб обговорити широке коло питань». Зокрема, будуть обговорюватися значні зусилля США по підтримці союзників перед лицем російської агресії.
Крім того, міністри обговорять НАТО внесок у боротьбу з «Ісламською державою», зусилля зі стабілізації ситуації в Афганістані, а також «загальний підхід альянсу до ряду інших спільних загроз».
Зустріч глав Міноборони країн-учасниць НАТО відбудеться напередодні саміту альянсу. Саміт стартує у Варшаві 8 липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter