Голова Пентагону обговорить російську агресію з колегами по НАТО

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Пентагону, передає РБК.

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Картер зустрінеться зі своїми колегами, щоб обговорити широке коло питань». Зокрема, будуть обговорюватися значні зусилля США по підтримці союзників перед лицем російської агресії.

Крім того, міністри обговорять НАТО внесок у боротьбу з «Ісламською державою», зусилля зі стабілізації ситуації в Афганістані, а також «загальний підхід альянсу до ряду інших спільних загроз».

Зустріч глав Міноборони країн-учасниць НАТО відбудеться напередодні саміту альянсу. Саміт стартує у Варшаві 8 липня.