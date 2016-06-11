У Лондоні після вибухів почалася пожежа в 16-поверховому житловому будинку (відео)

21:34, 11 червня 2016
Світ
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В одному з 16-поверхових житлових будинків лондонського району Брікстон почалася пожежа.

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Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням Evening Standard.

За словами очевидців, дим пішов з вікон будинку після того, як пролунали кілька неголосних вибухів.

На місці події перебувають десять пожежних розрахунків і близько 70 учасників пожежно-рятувальних бригад, даних про постраждалих немає.

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