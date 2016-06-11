У Лондоні після вибухів почалася пожежа в 16-поверховому житловому будинку (відео)

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням Evening Standard.

За словами очевидців, дим пішов з вікон будинку після того, як пролунали кілька неголосних вибухів.

На місці події перебувають десять пожежних розрахунків і близько 70 учасників пожежно-рятувальних бригад, даних про постраждалих немає.