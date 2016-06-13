В Італії врятували понад 1200 мігрантів у водах між Сицилією і Північною Африкою
00:53, 13 червня 2016Світ
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У береговій охороні Італії повідомили у неділю, що 1230 мігрантів підібрали в дев’яти рятувальних операціях у водах між Сицилією і Північною Африкою.
REUTERS
Також вдалося знайти тіло загиблої людини, передає Радіо Свобода з посиланням на Reuters.
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В суботу італійська берегова охорона повідомила про 1348 врятованих шукачів притулку мігрантів в ході 11 рятувальних операцій.
За останні чотири дні кількість врятованих на морі мігрантів до ЄС зросла до понад 4 тисяч.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня понад 3000 мігрантів за два дні були врятовані в Середземному морі, ще двоє людей загинули.
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