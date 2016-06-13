У Каліфорнії затримано озброєного чоловіка, який хотів здійснити напад на гей-параді
В місті Санта-Моніка, який знаходиться на захід від Лос-Анджелеса, затримали чоловіка із зброєю, патронами і, можливо, вибухівкою.
Про це пише Los Angeles Times з посиланням на джерело в місцевих правоохоронних органах, передає РБК.
В неділю зранку в поліцію повідомили про підозрілого чоловіка, на місце, де його помітили, виїхали патрульні офіцери. Чоловік повідомив, що очікує друга. При огляді машини в автомобілі знайшли зброю, патрони, а також таннерит — речовину, яка використовується для виготовлення вибухівки.
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Чоловік був заарештований. Він заявив правоохоронцям, що прямував на гей-парад в Західному Голлівуді.
Прес-секретар поліції Санта-Моніки Саул Родрігез підтвердив, що в машині затриманого чоловіка з штату Індіана було знайдено зброю.
Пізніше стало відомо, що затриманий чоловік зізнався, що збирався зробити атаку на гей-параді в Західному Голлівуді, передає Лента.ру з посиланням на Associated Press.
Підозрюваним виявився 20-річний Джеймс Уеслі Хауелл (James Wesley Howell), житель штату Індіана. Також у поліції уточнили, що при огляді його автомобіля виявили три штурмові гвинтівки, патрони до них і 20-літрову ємність з речовиною, що використовується для виготовлення бомби.
Як повідомляв УНІАН, в американському місті Орландо (штат Флорида) чоловік влаштував стрілянину і захопив заручників в нічному гей-клубі.
За останніми даними, жертвами стали 50 людей, ще 53 отримали поранення.