Стрілок з Орландо працював у компанії, що забезпечувала безпеку Олімпійських ігор у Лондоні

"Ми шоковані і пригнічені трагічним випадком, що стався в нічному клубі Орландо. Ми підтверджуємо, що Омар Матін працював у G4S з 10 вересня 2007 року. Ми цілком співпрацюємо з правоохоронними органами, в тому числі ФБР", - йдеться в заяві керівника північноамериканського підрозділу компанії Джона Кеннинга,опублікованому в офіційному "Твіттері" G4S, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Компанія G4S надає різноманітні послуги в сфері безпеки державним структурам і приватним клієнтам. Зокрема, вона є підрядником міністерства національної безпеки США і брала участь у забезпеченні безпеки на Олімпійських іграх в Лондоні в 2012 році.

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Загальне число співробітників G4S складає понад 620 тисяч осіб, штаб-квартира компанії розташована в Лондоні.

Regional CEO for N America John Kenning has made a statement responding to Orlando shootings https://t.co/VKwQOxAiyRpic.twitter.com/2E8COqi5s6 — G4S (@G4S) June 12, 2016

В результаті стрілянини В гей-клубі Pulse в Орландо загинули 50 осіб, ще 53 отримали поранення. Нападник - 29-річний етнічний афганець і громадянин США Омар Матін - був убитий спецназом під час штурму.

У ФБР заявили, що перед скоєнням теракту Матін зателефонував у поліцію і заявив про свою відданість організації "Ісламська держава". У "ІГ" взяли на себе відповідальність за масове вбивство.