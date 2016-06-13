ФБР: Стрілок з Орландо перед терактом заявив поліції про свою приналежність до "ІД"

За даними ФБР, Омар Матін безпосередньо перед масовим убивством зателефонував до поліції з такою заявою, передає Радіо Свобода.

Також і саме угруповання радикальних ісламістів підтверджує свою відповідальність за теракт. Про це з посиланням на лояльне "Ісламській державі" інформаційне агентство AMAQ повідомляє Reuters.

Читайте такожЕкс-дружина стрілка з Орландо назвала його неврівноваженим

Президент США Барак Обама 12 червня заявив, що напад на нічний клуб в Орландо є жахливим "актом ненависті", а американці не повинні піддаватися страху.

Стрілянина в гей-клубі "Пульс" в Орландо сталася ніч на 12 червня. Напад здійснив чоловік на ім’я Омар Матін, якого убили поліцейські під час штурму.