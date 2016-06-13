У Туреччині на базі НАТО зірвався з даху американець: хотів потрапити в свою квартиру через вікно за допомогою електрокабеля

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням ABCnews.

61-річний Тадеуш Борович прив'язав до труби електричний кабель, щоб через відкрите вікно потрапити в свою квартиру на 10-му поверсі.

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