У Туреччині на базі НАТО зірвався з даху американець: хотів потрапити в свою квартиру через вікно за допомогою електрокабеля
21:29, 13 червня 2016Світ
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Американець, який очолював службу пожежної безпеки на авіабазі Інджирлик в Туреччині, загинув, зірвавшись з даху свого будинку.
REUTERS
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням ABCnews.
61-річний Тадеуш Борович прив'язав до труби електричний кабель, щоб через відкрите вікно потрапити в свою квартиру на 10-му поверсі.
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На базі Інджирлик розташовані літаки низки країн міжнародної коаліції, що беруть участь у повітряній операції проти терористичного угрупування "Ісламська держава".
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